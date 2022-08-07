Эксперт назвала обязательные условия договора аренды жилья

Правильное составление договора аренды жилья поможет избежать потери как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. На какие условия договора следует обязательно обратить внимание, рассказала «Известиям» директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Она отметила, что около 30% российских арендаторов подписывают договоры аренды жилья, не читая их. Такое отношение даже к краткосрочным договорам найма жилья может дорого обойтись как для арендатора, так и для арендодателя.

«Когда возникает конфликтная ситуация между собственником помещения и арендатором, в большинстве случаев любые устные договоренности теряют свою силу. Все договоренности должны быть отражены в договоре аренды и дополнительным соглашениям к нему и составлены в двух экземплярах, для каждой из сторон», — отметила эксперт.

В первую очередь человеку, желающему снять жилье, следует проверить у потенциального арендодателя документы, подтверждающие его право на собственность. Это необходимо, чтобы впоследствии не оказаться на улице, потеряв при этом деньги.

Для собственника и для арендатора важно четко прописать, кто имеет право проживать в арендуемом жилье, так можно избежать появления нежелательных постояльцев, сказала Павлинова.

Эксперт также указала, что в последнее время стал очень популярен залог за сохранность имущества в квартире. Относительно него нужно четко указывать, что претензии собственника к арендатору оформляются в письменной форме, с участием обеих сторон, а чтобы избежать споров, в договоре прописывается, при каких конкретно случаях он не возвращается.

По словам эксперта, стоит прописать в договоре и пункты по возмещению ущерба. Здесь должно быть прописано, кто несет ответственность в различных случаях — например, при протечках в квартире не по вине арендатора или пожара.

«Иногда собственники слишком часто хотят проверять арендаторов, чтобы жить спокойно. Поэтому в договоре следует указать, как часто собственник может приезжать с проверкой объекта. На первый взгляд это может показаться мелочью, пока арендатор в реальности не столкнется с такими частыми визитами», — добавила Павлинова.

Можно предусмотреть и пункт досрочного расторжения договора. В нем должно быть указано, в какой срок собственник жилья и арендодатель предупреждают друг друга о планируемом расторжении договора и в каком размере возвращается предоплата, в противном случае есть риск заплатить за аренду вперед и остаться на улице на следующий же день, заключила эксперт.

Ранее, 26 июля, вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, что при аренде жилья можно попасться на удочку мошенников. Чтобы не стать жертвой риелторов-аферистов, эксперт посоветовал начать с проверки документов арендодателя.

Кроме того, отметил Апрелев, нужно правильно составить договор, в котором следует учесть оценку состояния и степени износа имущества в квартире, полный список всего оборудования. При этом напротив каждого пункта нужно указать состояние вещи, например хорошее, ношеное и прочее.

Также в письменном договоре указываются плата за первый месяц аренды квартиры и гарантийный взнос, который может удерживаться за ущерб, нанесенный имуществу, мебели и стенам в этой квартире, добавил эксперт.

Как стало известно 4 августа из результатов исследования федеральной компании «Этажи», имеющихся в распоряжении «Известий», россияне стали чаще приобретать недвижимость для детей, при этом сдавая ее в аренду до тех пор, пока ребенок не подрастет. Как пояснила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова, это хорошая стратегия, так как доходы от сдачи в аренду покрывают большую часть платежей по ипотеке.