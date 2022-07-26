Риелтор рассказал о правилах безопасности при аренде жилья

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев дал во вторник, 26 июля, советы, как при аренде жилья не попасться на удочку мошенникам и как не стать жертвой риелторов-аферистов.

Эксперт посоветовал начать с проверки документов арендодателя. Нужно просить документы о праве собственности, которое можно перепроверить по простому запросу до 1 марта 2023 года. Также можно попросить выписку из Реестра и паспорт, чтобы убедиться, что перед вами точно этот человек, квартиру которого вы собираетесь брать в аренду.

Второй шаг — это составление договора. Он будет включать оценку состояния и степени износа имущества в квартире. Также рекомендуется составить полный список всего оборудования, а напротив каждого пункта указать состояние вещи, например — хорошее, ношеное и прочее.

Апрелев отметил, что деньгами рассчитываться нужно только в том случае, когда арендодателю передают ключи от квартиры в обмен на подписанный договор, в котором фигурируют собственник либо уполномоченное по доверенности лицо.

«И, собственно говоря, по-хорошему, в договоре должны быть указаны банковские счета, куда перечисляются денежные средства за наем квартиры. Это когда речь идет о долгосрочной аренде. В краткосрочной аренде всё по-другому: это почти как гостиничный формат, но там и мошенничества, собственно говоря, практически нет, потому что нет такой степени мотивации, суточный платеж сильно не обогатит человека», — добавил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Также в письменном договоре указываются плата за первый месяц аренды квартиры и гарантийный взнос, который может удерживаться за ущерб, нанесенный имуществу, мебели и стенам в этой квартире. Из этого так называемого обеспечительного взноса может быть погашена и несвоевременность платежа.

Апрелев уточнил, что в дальнейшем арендная плата вносится ежемесячно, за месяц вперед. Договор, как правило, заключается менее чем на 12 месяцев, чтобы не регистрировать его в Росреестре.

Ранее, аналитики компании Est-a-Tet рассказали «Известиям», что самые бюджетные апартаменты в старых границах Москвы стоят всего 3,0–3,1 млн рублей. Речь о помещениях с отделкой площадью 11–12 кв. м, например, в Кусково.

Как заявили «Известиям» аналитики компании Est-a-Tet 12 июля, на первичном рынке Москвы снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей — впервые с I квартала 2021 года. Доля предложения в таком бюджете в столице достигла 1%, а ранее вовсе отсутствовала. В I квартале 2022 года на рынок выходили единичные предложения таких лотов, которые часто разбирали даже до попадания их на официальные сайты застройщиков.