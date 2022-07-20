Аналитик назвал долю покупателей апартаментов для собственного проживания

Сейчас порядка 80–85% покупателей апартаментов приобретают их для собственного использования (собственное проживание, или для проживания детей/родителей). Об этом «Известиям» заявил руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков в среду, 20 июля.

По его словам, как правило это покупатели, для которых апартаменты не являются единственной возможностью для проживания или для которых непринципиально наличие прописки и социальной инфраструктуры, гарантированной при покупке квартиры в жилом комплексе. Это аудитория молодого и среднего возраста — до 45-50 лет, включая в том числе семейные пары без детей. Инвестиционные сделки составляют 15–20% в общей структуре спроса, добавил он.

Ключевое преимущество апартаментов — низкая цена продажи по сравнению с квартирами — до 20% на первичном рынке. Поэтому апартаменты и пользуются стабильным спросом, сказал Бобков.



Для девелопера строительство в рамках одного проекта жилой и апартаментной недвижимости позволяет оптимизировать затраты на обеспечение будущих жителей объектами социальной инфраструктуры. Также возможно строительство комплекса апартаментов там, где невозможно разместить жилой дом.

Для апартаментов, которые уже существуют, может быть принят отдельный законопроект — об их новом статусе, чтобы защитить владельцев от завышенных платежей за ЖКУ и налогов, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Нужно продумать, какой им можно дать статус, чтобы регионы смогли уменьшить налоги на такую недвижимость и плату за ЖКУ — установить планку специально для так называемых апартаментов», — сказал Пахомов.

Как сообщали «Известия» в феврале, плата за ЖКУ в апартаментах в среднем на 15–20% выше, чем в квартирах. Начисления в них производятся как для нежилых помещений, а не для категории потребителей «население». Налоговая ставка на апартаменты также выше — около 2% от стоимости (на жилые — от 0,1%).