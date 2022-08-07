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Легенда НБА Шакил О'Нил прокомментировал дело Грайнер

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Фото: Global Look Press/Antonin Vincent
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Знаменитый американский баскетболист Шакил О'Нил, комментируя ситуацию с арестом Бриттни Грайнер, указал на необходимости учитывать законодательство других государств во время пребывания за границей. Свое мнение он высказал в подкасте The Big Chair Breaker.

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«Да, у нас [в США] то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», — заявил он.

Ранее, 4 августа, Химкинский городской суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Отмечается, что прокурор запросил для спортсменки 9,5 года колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей. В свою очередь, защита просила вынести оправдательный приговор или назначать более мягкое наказание.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину и отметила, что у нее не было умысла совершить преступление.

6 августа пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки.

До этого Жан-Пьер сообщила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

Американский лидер Джо Байден в этот же день заявил, что надеется на скорейшее возвращение Грайнер домой. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

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