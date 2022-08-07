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Сирены прозвучали в пригородах Иерусалима

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Фото: REUTERS/Sinan Abu Mayzer
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Сирены воздушной тревоги зазвучали в районах около Иерусалима. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщила Армия Израиля на своей странице в Twitter.

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Других подробностей не приводится.

Ранее в этот день сообщалось, что Совет Безопасности ООН 8 августа проведет заседание из-за ситуации вокруг сектора Газа. О проведении закрытого заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа попросили пять стран: Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия.

6 августа Армия обороны Израиля сообщила, что мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России организация).

За последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет.

Как сообщили в минздраве палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24, еще 203 человека получили ранения. Среди погибших шестеро детей и две женщины.

Армия Израиля сообщила, что с 5 августа проводит в секторе Газа операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». В ходе израильского авиаудара был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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