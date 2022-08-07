Пять стран попросили о заседании Совбеза ООН из-за сектора Газа

О проведении закрытого заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа попросили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Франция, Китай, Ирландия и Норвегия. Об этом сообщил в воскресенье, 7 августа, МИД ОАЭ.

Отмечается, что заседание может пройти в понедельник, 8 августа.

«ОАЭ, будучи членом Совета Безопасности, попросило вместе с Францией, Китаем, Ирландией и Норвегией о проведении в понедельник закрытого заседания совета для обсуждения последних событий и способов продвижения международных усилий для достижения справедливого и всеобъемлющего мира», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Арабских Эмиратах отметили глубокую обеспокоенность эскалацией вокруг Газы, а также призвали к максимальной сдержанности.

Накануне Армия Израиля сообщила, что мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России организация).

Также отмечалось, что за последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет.

По сообщению минздрава палестинского анклава от 6 августа, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека, еще 203 получили ранения. Среди погибших шестеро детей и две женщины.

Армия Израиля сообщила, что проводит в секторе Газа операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» 5 августа. В ходе израильского авиаудара был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

Корреспондент «Известий» Эльнар Байназаров сообщил, что сигналы тревоги были слышны в 20 км от центра Тель-Авива в пригородах Бат-Ям и Холон. Он показал обстановку.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.