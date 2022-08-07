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Сенатор Пушков назвал раскол в НАТО «самым страшным кошмаром» Брюсселя

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Запад не готов объявить политическую войну турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку для НАТО является страшным кошмаром раскол в альянсе. Об этом в субботу, 6 августа, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

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Соответствующим образом российский сенатор прокомментировал публикацию в газете Financial Times о том, что западные страны обеспокоены углубляющимся сотрудничеством между Россией и Турцией. Отмечалось, что Брюссель стал пристально следить за отношениями двух стран.

«Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну. Можно остаться внакладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров в Сочи 5 августа президент РФ Владимир Путин и глава Турции пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также лидеры договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт.

Читатели турецкого издания Haber7 одобрили решение президентов России и Турции о начале оплаты поставок газа в национальных валютах. Пользователи отмечали, что при использовании рубля и лиры господство доллара может закончиться.

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