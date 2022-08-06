FT указала на обеспокоенность Запада углублением связей между Россией и Турцией
Западные страны обеспокоены углубляющимся сотрудничеством между Россией и Турцией. Об этом сообщила 6 августа газета Financial Times, ссылаясь на информацию источников.
Так, шесть источников сообщили изданию, что они обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о планах углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики.
Другой же представитель Евросоюза сказал, что Брюссель теперь «более пристально» следит за турецко-российскими отношениями. Еще один собеседник издания назвал позицию Турции «оппортунистской», отметив, что ЕС «пытается заставить Анкару обратить внимание на опасения Европейского союза».
Газета также напомнила о неоднократных предупреждениях США о риске вторичных санкций в отношении тех стран, кто помогает России в обходе ограничительных мер, введенных Западом.
Так, один высокопоставленный западный источник указал в разговоре с Financial Times, что Брюссель может «призвать западные фирмы отказаться от отношений с Турцией». При этом другие собеседники издания усомнились в возможности развития такого сценария.
5 августа в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. Беседа двух лидеров продлилась чуть более четырех часов.
В ходе переговоров главы стран пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях.
После переговоров Путин и Эрдоган сделали совместное заявление. Так, лидеры договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт. Главы государств также подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.