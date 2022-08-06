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Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу

Читатели Haber7 поддержали решение России и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах
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Фото: REUTERS/Turkish Presidential Press Office
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Читатели турецкого издания Haber7 одобрили решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о начале оплаты поставок газа в национальных валютах.

Турецкий виток: Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях
Какие еще вопросы обсудили Путин и Эрдоган на берегу Черного моря

По словам пользователей, это отличная сделка. Как они отмечают, Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится.

«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», — считает tunctunc.

Турки считают, что переход на рубли — в интересах их страны.

«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», — написал один из комментаторов.

Другой читатель предложил согражданам прекратить использование долларов, аргументировав такое решение единственным способом уничтожить США.

Как заметил еще один комментатор, в последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива.

«Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще всё впереди», — подчеркнул он.

«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», — заключили пользователи.

Накануне стало известно, что Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате Анкарой российского газа в рублях. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, данное соглашение свидетельствует о том, что страны начинают стремиться к расчетам в национальных валютах.

Также премьер-министр упомянул, что в ходе переговоров были приняты решения, выводящие на новый уровень российско-турецкие отношения в сферах торговли, экономики и энергетики.

Встреча глав России и Турции прошла ранее в тот же день в Сочи. Переговоры продлились чуть больше четырех часов.

В ходе переговоров главы стран пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

Также в ходе встречи Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров.

Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

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