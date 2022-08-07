Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ливнях
Мир
В Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25
Мир
На Украине предложили тайно проводить матчи футбольного чемпионата страны
Мир
Сенат США начал рассмотрение мер по снижению инфляции
Мир
В Турцию из Украины отправились четыре сухогруза с сельхозпродукцией
Мир
Сирены прозвучали в пригородах Иерусалима
Мир
Самолеты и корабли КНР вновь были замечены в зоне учений около Тайваня
Мир
Украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку
Наука
Австралийские ученые захотели производить железо на Марсе
Мир
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за сильных дождей
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе
Мир
На Сахалине приостановили движение поездов из-за паводка

Эрдоган рассказал о приглашении от Путина на встречу ШОС в Узбекистане

Глава Турции Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на саммит ШОС в сентябре
0
Фото: REUTERS/Turkish Presidential Press Office/Handout
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин пригласил его на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане в сентябре.

Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
Среди желающих — Катар, Сирия, ОАЭ, а также Непал, Камбоджа и другие государства

Эрдоган рассказал, что Путин во время переговоров в Сочи попросил его принять участие во встрече, если есть такая возможность.

«Мы говорим, что хотим или присоединиться к «шанхайской пятерке», или стать наблюдателями в организации и партнерами. К примеру, приходит Китай, с другой стороны придут Саудовская Аравия и Катар. Мы ставим целью быть там вместе с ними. Если ничего чрезвычайного не произойдет, я также приму участие во встрече. На ней мы более подробно обсудим перспективы», — подчеркнул турецкий лидер.

Отмечается, что саммит ШОС состоится в Самарканде 15–16 сентября.

Встреча глав России и Турции прошла 5 августа в Сочи. Переговоры продлились чуть больше четырех часов. Лидеры двух стран договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт.

Путин отметил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

Кроме того, глава государства поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

Также Путин и Эрдоган пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

Между тем два высокопоставленных осведомленных источника 4 августа заявили, что к ШОС хотят присоединиться еще десять стран, включая ОАЭ, Сирию, Катар и Саудовскую Аравию.

Сейчас в ШОС входят восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022