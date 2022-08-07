Эрдоган рассказал о приглашении от Путина на встречу ШОС в Узбекистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин пригласил его на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане в сентябре.

Эрдоган рассказал, что Путин во время переговоров в Сочи попросил его принять участие во встрече, если есть такая возможность.

«Мы говорим, что хотим или присоединиться к «шанхайской пятерке», или стать наблюдателями в организации и партнерами. К примеру, приходит Китай, с другой стороны придут Саудовская Аравия и Катар. Мы ставим целью быть там вместе с ними. Если ничего чрезвычайного не произойдет, я также приму участие во встрече. На ней мы более подробно обсудим перспективы», — подчеркнул турецкий лидер.

Отмечается, что саммит ШОС состоится в Самарканде 15–16 сентября.

Встреча глав России и Турции прошла 5 августа в Сочи. Переговоры продлились чуть больше четырех часов. Лидеры двух стран договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт.

Путин отметил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

Кроме того, глава государства поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

Также Путин и Эрдоган пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

Между тем два высокопоставленных осведомленных источника 4 августа заявили, что к ШОС хотят присоединиться еще десять стран, включая ОАЭ, Сирию, Катар и Саудовскую Аравию.

Сейчас в ШОС входят восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.