Белый дом заявил о готовности к эстраординарным мерам для освобождения Грайнер

Вашингтон планирует приложить все усилия для скорейшего возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер в США. Об этом в субботу, 6 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры <…> чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — заявила она, выступая на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лос-Анджелесе.

Накануне официальный представитель администрации президента отметила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

В свою очередь глава государства Джо Байден выразил надежду на скорейшее освобождение Бриттни Грайнер. Он заверил, что американская сторона активно работает над этим вопросом.

Ранее, 4 августа, Химкинский городской суд приговорил спортсменку из США к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

15 июня Байден заверил, что его администрация продолжит добиваться того, чтобы помимо Грайнер как можно скорее вернуть домой осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами обоих государств. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также призвал отказаться от публичных переговоров о возможном обмене заключенными между РФ и США.