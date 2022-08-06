Спортсмен погиб на соревнованиях по мотокроссу под Челябинском
В селе Миасское Челябинской области скончался 53-летний спортсмен Сергей Коновалов, участвовавший в соревнованиях по мотокроссу. Об этом 6 августа сообщило URA.RU.
«Сегодня не стало нашего друга Коновалова Сергея. По трагической случайности он травмировался на соревнованиях, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Прощание и похороны состоятся ориентировочно во вторник», — рассказали друзья погибшего.
Коновалов скончался во время официальных соревнований, входивших в областной календарный план физкультурных мероприятий Челябинской области.
Гибель мужчины подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области. В ведомстве заявили о начале проверки, после которой будет принято процессуальное решение.