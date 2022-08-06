Власти Израиля увеличат интенсивность операции в секторе Газа

Власти Израиля намерены продолжать проведение военной операции в секторе Газа против радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация). Об этом заявил 6 августа министр обороны страны Бени Ганц.

«Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму [в секторе Газа] будут продолжаться и интенсифицироваться», — заявил Ганц.

5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение. В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

В тот же день стало известно, что на основании оценки ситуации в сфере безопасности Израиль принял решение призвать в армию до 25 тыс. резервистов.

В результате израильских атак погибли 10 палестинцев, более 80 получили ранения.

Москва, в свою очередь, заявила, что серьезно обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта, и призывает стороны не допускать эскалации вооруженных действий, а также вернуться к режиму прекращения огня.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.