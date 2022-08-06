В ФРГ опасаются волны протестов из-за роста инфляции, передает телеканал «Известия».

К недовольствам также приведут усугубление энергокризиса и ситуация с коронавирусом. Власти всерьез обеспокоены возможными беспорядками. В стране растет напряженность из-за ухудшения уровня жизни.

Немцы могут выйти на улицы с наступлением холодов. Масла в огонь подливают политические группировки. Экстремисты пытаются усугубить антигосударственные настроения.

Цены на энергоносители растут в Германии с конца прошлого года. В июне стоимость топлива в стране выросла на 38%.

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