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Экономист оценил шансы ФРГ провести зиму без российского газа

Экономист Бахман: Германия обойдется без российского газа при экономии энергии
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Германия сможет отказаться от поставок газа из России при условии, что сократит потребление на 210 тераватт-часов электроэнергии. Об этом говорится в публикации газеты Handelsblatt 5 августа.

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Издание ссылается на исследование немецкого экономиста Рюдигера Бахмана из американского университета Нотр-Дам. Он изучил ситуацию с газоснабжением ФРГ начиная с марта, с ним трудились десять других экономистов, работающих в Институте Ифо и Боннском университете.

По данным Бахмана, ФРГ должна сократить потребление на бытовом и промышленном уровне, а также с целью экономии газа снизить выработку электричества на газовых электростанциях.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Накануне стало известно, что немецкая компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

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