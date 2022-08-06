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Сюжет:

Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ

Compact: жителей ФРГ ждут финансовые трудности из-за роста цен на газ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителей Германии из-за роста цен на газ ожидают финансовые трудности, которые для ряда домохозяйств могут стать неразрешимыми. Об этом 5 августа сообщил немецкий журнал Compact.

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Как говорится в публикации, компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

Журналисты отметили, что возможное подорожание станет результатом «харакири» главы минэкономики ФРГ Роберта Хабека.

В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют €960, возрастут до €2002. Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у «нормально зарабатывающих людей», утверждает издание.

Ранее компания объяснила подобный рост цен почти 450-процентным ростом затрат на покупку природного газа по сравнению с годами ранее.

Накануне телеканал ARD сообщил, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Также 5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В документе отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России.

18 июля газета Bild сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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