Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по городу Донецку. Об этом в субботу, 6 августа, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) в 02:30 по направлению: населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Калининский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Накануне стало известно, что в результате обстрела со стороны Украины погибли четыре мирных жителя ДНР, еще 27 получили ранения.

До этого сообщалось, что в Киевском районе Донецка три человека погибли и пятеро получили ранения при попадании снаряда ВФУ в автобус.

Также 5 августа здание железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка загорелось после обстрела со стороны украинских войск. В результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что больница №17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских военных. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая одного ребенка. Девочка 2019 года рождения получила осколочное ранение обоих бедер, ее доставили в детскую республиканскую больницу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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