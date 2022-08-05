В Донецке после обстрела ВФУ загорелся железнодорожный вокзал

Здание железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка загорелось после обстрела со стороны украинских вооруженных формирований (ВФУ). Об этом 5 августа сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны.

В результате атаки пострадала женщина.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — предостерегли жителей города в штабе.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о том, что больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских военных. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены.

Как заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в республике снарядами калибром более 150 мм. Помимо этого, утром в пятницу обстрелам подверглись населенный пункт Зайцево и Куйбышевский район Донецка, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. В том числе удар был нанесен по зданию театра, где проходило прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) Донецкой Народной Республики Ольгой Качурой. Кулемзин назвал обстрел террористическим актом против мирных жителей. По его словам, в результате погибли шесть человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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