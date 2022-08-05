В Донецке три человека погибли при попадании снаряда ВСУ в автобус

В Киевском районе Донецка три человека погибли и пятеро получили ранения при попадании снаряда вооруженных формирований Украины (ВФУ) в автобус. Об этом 5 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ на пересечении Киевского и Партизанского проспектов произошло попадание украинского боеприпаса в автобус № 19. По предварительным данным, погибли три человека и еще пять получили ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

В штабе призвали местных жителей не выходить из дома без лишней надобности.

Ранее в пятницу здание железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка загорелось после обстрела со стороны украинских войск. В результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских военных. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая одного ребенка. Девочка 2019 года рождения получила осколочное ранение обоих бедер, ее доставили в детскую республиканскую больницу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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