Свыше 50 тыс. жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области получили гуманитарную помощь от России с начала июня. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что жителям региона передают помощь как российские военнослужащие, так и волонтеры. За два месяца передано более 600 т грузов с жизненно необходимыми вещами и продуктами.

В июне выдача гуманитарной помощи была сконцентрирована в основном на обеспечении нуждающихся и социально незащищенных слоев населения в областном центре. В настоящий момент работа охватывает большую часть Херсонской области, чтобы помогать еще и жителям сел.

Также в ведомстве сообщили, что в общей сложности на пунктах сбора подготовлено свыше 53 тыс. т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения.

В республики Донбасса и на Украину с 2 марта доставлено более 51,5 тыс. т гуманитарной помощи, проведены более 1,4 тыс. акций. В том числе накануне проведены три гуманитарных акции в Луганской Народной Республике (ЛНР), заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на территорию Херсонской области доставили партию гуманитарной помощи для обеспечения медучреждений в регионе. 350 т лекарственных препаратов, в том числе для онкобольных, и необходимые расходные материалы получил департамент здравоохранения Херсона.

Жители села Никольское Херсонской области получили 300 наборов, состоящих из лекарств и продуктов, 17 июля. Отмечалось, что в день волонтеры центра помогают около 1,5 тыс. человек с различными вопросами и проблемами.

В конце июня гуманитарная помощь была доставлена в Днепрянский психоневрологический дом-интернат в Херсонской области. Для детей с тяжелыми заболеваниями, которые находятся в доме-интернате на лечении и проживают там, российские военнослужащие доставили несколько тонн продовольствия, медикаментов, бутилированной питьевой воды и предметов первой необходимости.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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