Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды
Сюжет:

Более 50 тыс. жителей Херсонской области получили гумпомощь от России

Более 50 тыс. жителей Херсонской области получили гумпомощь от России с начала июня
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 50 тыс. жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области получили гуманитарную помощь от России с начала июня. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что жителям региона передают помощь как российские военнослужащие, так и волонтеры. За два месяца передано более 600 т грузов с жизненно необходимыми вещами и продуктами.

В июне выдача гуманитарной помощи была сконцентрирована в основном на обеспечении нуждающихся и социально незащищенных слоев населения в областном центре. В настоящий момент работа охватывает большую часть Херсонской области, чтобы помогать еще и жителям сел.

Союзные войска вошли в Артемовск ДНР. Онлайн спецоперации 5 августа
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Также в ведомстве сообщили, что в общей сложности на пунктах сбора подготовлено свыше 53 тыс. т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения.

В республики Донбасса и на Украину с 2 марта доставлено более 51,5 тыс. т гуманитарной помощи, проведены более 1,4 тыс. акций. В том числе накануне проведены три гуманитарных акции в Луганской Народной Республике (ЛНР), заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на территорию Херсонской области доставили партию гуманитарной помощи для обеспечения медучреждений в регионе. 350 т лекарственных препаратов, в том числе для онкобольных, и необходимые расходные материалы получил департамент здравоохранения Херсона.

Жители села Никольское Херсонской области получили 300 наборов, состоящих из лекарств и продуктов, 17 июля. Отмечалось, что в день волонтеры центра помогают около 1,5 тыс. человек с различными вопросами и проблемами.

В конце июня гуманитарная помощь была доставлена в Днепрянский психоневрологический дом-интернат в Херсонской области. Для детей с тяжелыми заболеваниями, которые находятся в доме-интернате на лечении и проживают там, российские военнослужащие доставили несколько тонн продовольствия, медикаментов, бутилированной питьевой воды и предметов первой необходимости.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022