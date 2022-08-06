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Сунак заявил о возможном выходе Британии из ЕСПЧ

Кандидат в премьеры Сунак: Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ
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Фото: TASS/PETER POWELL
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Великобритания допускает выход из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) при отсутствии других вариантов преодоления миграционного кризиса. С таким заявлением в пятницу, 5 августа, выступил бывший министр финансов Риши Сунак, который в настоящий момент претендует на должность главы британского правительства.

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«Возможно, нам придется [пойти на это], нельзя исключать никаких вариантов», — сказал он в ходе четвертых выборных дебатов в Истборне.

Сунак пообещал приложить все усилия для реализации согласованной с Руандой миграционной программы, целью которой является контроль за британскими границами.

Ранее, 22 июня, замглавы правительства Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб подготовил законопроект, освобождающий государственные суды от обязанности следовать решениям ЕСПЧ.

Если закон будет принят, Верховный суд в Лондоне станет конечной инстанцией по вопросам прав человека в Британии. Кроме того, данная мера значительно упростит вывоз иностранных преступников из страны, поскольку новый билль о правах устанавливает приоритет общественной безопасности над правом нарушителей на семейную жизнь.

19 июня стало известно, что правительство Великобритании планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов. Таким образом МИД страны хочет получить данные о том, как часто люди, просящие об убежище, скрываются.

Маркированному человеку придется соблюдать комендантский час, за нарушение которого он может быть привлечен к ответственности или заключен. Отслеживается местоположение мигранта, что, по мнению британского правительства, позволит отследить миграционные потоки. При этом дети и беременные женщины не маркируются.

14 июня глава британского МИДа Лиз Трасс отправила самолет с нелегальными мигрантами в Руанду. По данным СМИ, на первом борту в Руанду отправятся семь человек, затраты на перелет составили £500 тыс.

Это решение было принято после заявления Джонсона от 13 апреля о том, что в рамках новой политики нелегальных мигрантов будут отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов. Им будет предложено остаться жить в этой африканской стране.

27 июля прошлого года Великобритания заявила о подготовке мер по ужесточению закона о нелегальной миграции. Власти сообщили, что перебросят к Ла-Маншу больше пограничников, а также пообещали издать официальный запрет на пересечение пролива без соответствующего разрешения.

В 2021 году на лодках в Соединенное Королевство приплыли тысячи мигрантов. Большинство из нелегалов не знают языка, но могут рассчитывать на пособие. По актуальному на тот момент закону, из бюджета Британии каждый беженец получает около £40 в неделю. Также мигрантов обеспечивают жильем, им предоставляют бесплатную медицину и образование.

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