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Решения ЕСПЧ станут необязательными для исполнения в Великобритании

Sky News: минюст Британии представит законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ
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Фото: REUTERS/VINCENT KESSLER
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Замглавы правительства Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб подготовил законопроект, освобождающий государственные суды от обязанности следовать решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По данным телеканала Sky News, инициатива будет представлена в среду, 22 июня.

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«Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — пояснил Рааб.

Если закон будет принят, Верховный суд в Лондоне станет конечной инстанцией по вопросам прав человека в Британии. Кроме того, данная мера значительно упростит вывоз иностранных преступников из страны.

Отмечается, что новый билль о правах устанавливает приоритет общественной безопасности над правом нарушителей на семейную жизнь. Если раньше наличие детей создавало препятствие для депортации, в соответствии с измененным законодательством осужденным мигрантам нужно будет доказать, что принудительный отъезд нанесет «непоправимый вред» ребенку.

Ранее, 19 июня, стало известно, что правительство Великобритании планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов. Таким образом МИД страны хочет получить данные о том, как часто люди, просящие об убежище, скрываются.

Маркированному человеку придется соблюдать комендантский час, за нарушение которого он может быть привлечен к ответственности или заключен. Отслеживается местоположение мигранта, что по мнению британского правительства позволит отследить миграционные потоки. При этом дети и беременные женщины не маркируются.

14 июня, глава британского МИДа Лиз Трасс отправила самолет с нелегальными мигрантами в Руанду. По данным СМИ, на первом борту в Руанду отправятся семь человек, затраты на перелет составили 500 тыс. фунтов стерлингов.

Это решение было принято после заявления Джонсона от 13 апреля о том, что в рамках новой политики нелегальных мигрантов будут отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов. Им будет предложено остаться жить в этой африканской стране.

27 июля 2021 года Великобритания заявила о подготовке мер по ужесточению закона о нелегальной миграции. Власти сообщили, что перебросят к Ла-Маншу больше пограничников, а также обещали издать официальный запрет на пересечение пролив без соответствующего разрешения.

В 2021 году на лодках в Соединенное королевство приплыли тысячи мигрантов. Большинство из нелегалов не знают языка, но могут рассчитывать на пособие. По актуальному на тот момент закону, из бюджета Британии каждый беженец получает около £40 в неделю. Также мигрантов обеспечивают жильем, медициной и образованием, предоставляют бесплатную медицину и образование.

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