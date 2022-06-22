Решения ЕСПЧ станут необязательными для исполнения в Великобритании

Замглавы правительства Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб подготовил законопроект, освобождающий государственные суды от обязанности следовать решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По данным телеканала Sky News, инициатива будет представлена в среду, 22 июня.

«Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — пояснил Рааб.

Если закон будет принят, Верховный суд в Лондоне станет конечной инстанцией по вопросам прав человека в Британии. Кроме того, данная мера значительно упростит вывоз иностранных преступников из страны.

Отмечается, что новый билль о правах устанавливает приоритет общественной безопасности над правом нарушителей на семейную жизнь. Если раньше наличие детей создавало препятствие для депортации, в соответствии с измененным законодательством осужденным мигрантам нужно будет доказать, что принудительный отъезд нанесет «непоправимый вред» ребенку.

Ранее, 19 июня, стало известно, что правительство Великобритании планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов. Таким образом МИД страны хочет получить данные о том, как часто люди, просящие об убежище, скрываются.

Маркированному человеку придется соблюдать комендантский час, за нарушение которого он может быть привлечен к ответственности или заключен. Отслеживается местоположение мигранта, что по мнению британского правительства позволит отследить миграционные потоки. При этом дети и беременные женщины не маркируются.

14 июня, глава британского МИДа Лиз Трасс отправила самолет с нелегальными мигрантами в Руанду. По данным СМИ, на первом борту в Руанду отправятся семь человек, затраты на перелет составили 500 тыс. фунтов стерлингов.

Это решение было принято после заявления Джонсона от 13 апреля о том, что в рамках новой политики нелегальных мигрантов будут отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов. Им будет предложено остаться жить в этой африканской стране.

27 июля 2021 года Великобритания заявила о подготовке мер по ужесточению закона о нелегальной миграции. Власти сообщили, что перебросят к Ла-Маншу больше пограничников, а также обещали издать официальный запрет на пересечение пролив без соответствующего разрешения.

В 2021 году на лодках в Соединенное королевство приплыли тысячи мигрантов. Большинство из нелегалов не знают языка, но могут рассчитывать на пособие. По актуальному на тот момент закону, из бюджета Британии каждый беженец получает около £40 в неделю. Также мигрантов обеспечивают жильем, медициной и образованием, предоставляют бесплатную медицину и образование.