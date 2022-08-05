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ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по станции Токмак в Запорожье

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Фото: REUTERS/Romeo Ranoco
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области.

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Об этом 5 августа сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, поражены участки железнодорожного полотна и элеватор.

«Нанесен удар с использованием РСЗО HIMARS по ж/д станции Токмак. Зафиксировано 12 прилетов, из них 11 — по ж/д полотну и один — в здание элеватора. Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день ВСУ дважды за короткий промежуток времени обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре. В результате первого удара были повреждены линии электропередачи, разгорелся пожар. Затем снаряды ВСУ попали на промплощадку станции.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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