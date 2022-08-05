Минэкономразвития допустило отход безработицы от минимума осенью

Минэкономразвития РФ ожидает, что осенью 2022 года будет наблюдаться отход от минимального уровня безработицы, заявил 5 августа глава МЭР РФ Максим Решетников.

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая», — рассказал глава ведомства.

Решетников также добавил, что российские компании стараются максимально поддерживать свои коллективы сотрудников и стремятся организовать такой режим работы, который позволит сохранить занятость в полном объеме.

«Плюс достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, и многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места на тех предприятиях, в тех отраслях, которые столкнулись с ограничениями», — резюмировал министр.

Ранее, 22 июля, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что уровень безработицы в России сохраняется на исторически низких уровнях. Она также сообщила, что по мере структурной перестройки экономики мы будем наблюдать усиление перетоков рабочей силы между компаниями и секторами.

15 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация на рынке труда в РФ сохраняет стабильность и число зарегистрированных безработных не превышает отметку 0,9%. Она также сообщила, что за период с 4 по 11 июля число зарегистрированных безработных снизилось на 5,6 тыс. человек и установилось на уровне 681,4 тыс. человек.

До этого, 21 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема занятости находится в числе приоритетных у правительства и принимаются соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия ухода зарубежных компаний из России.

4 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в стране — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.