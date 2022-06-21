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В Кремле назвали занятость в РФ приоритетной темой для правительства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Некоторые компании сворачивают производство, что ведет к неполной занятости или увольнению ряда граждан, однако тема занятости находится в приоритете правительства. Об этом во вторник, 21 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что занятость — это один из критических показателей, по которому можно судить о макроэкономической стабильности в целом.

«Это — чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент [РФ Владимир Путин] придает особое значение <...> Но, насколько мы знаем, эта тема находится также в числе приоритетных у правительства, и принимаются соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эти меры достаточными, он пояснил, что пока преждевременно говорить на эту тему.

«Пока преждевременно говорить потому, что ситуация только начинается. До сих пор с занятостью всё было нормально», — заключил представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается и на рынке труда. По его словам, в последние периоды июня наблюдается рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.

В тот же день стало известно, что на российском рынке труда усиливается конкуренция. Из исследования компании HeadHunter следует, что в марте 2022 года на одну размещенную вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, а в июне — уже 5,3. Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, притом что число резюме уменьшилось только на 2%, говорится в исследовании.

Число вакансий особенно сократилось на государственной службе и в некоммерческих организациях, в сфере управления персоналом и страховании.

4 мая Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

До этого, 19 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

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