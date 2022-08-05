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Военкор «Известий» показал праздник для детей из Энергодара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В населенном пункте Кирилловка Запорожской области развернули лагерь и спортивные комплексы для детей. Отдых ребят проходит активно и безопасно. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев посмотрел, как организовано времяпрепровождение.

Отмечается, что в конноспортивном комплексе Кирилловки решили порадовать детей со всей округи, организовав для них праздник.

«Хочется скрасить их жизнь. Показать, что о них заботятся, и уделить им внимание», — отметила руководитель конноспортивного комплекса Марина Ткачук.

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В конюшне комплекса обитает темная лошадка Марго, детям она очень понравилась, ребята стараются проявлять заботу, преподнося угощения. У Марго судьба не из простых: лошадь была в зоне боевых действий, осетинские солдаты спасли животное.

Покормив всех копытных, дети продолжили праздник, но уже сменив конюшню на бассейн, в котором им удалось пообщаться с дельфинами. Животные пели и выныривали из воды на несколько метров.

Сейчас идет вторая смена, здесь отдыхает около 70 детей из Энергодара. При этом теплый сезон до середины октября, и в лагере готовы принять ребят из других освобожденных территорий. В городе до сих пор идут бои, но в лагере на берегу Азовского моря ребята в безопасности, хотя некоторые не прочь освоить приемы самозащиты.

Здесь проходят бесплатные тренировки по боксу и смешанным единоборствам. Во всем городе больше не осталось ни одной спортивной секции.

«Управление образования Украины угрожает увольнением с работы вот поэтому они находятся в страхе и оставили детей. Я говорю, что их не оставлю», — заявил тренер по смешанным единоборствам Антон Шибаев.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли промзону Энергодара Запорожской области, снаряды упали рядом со складами гуманитарной помощи.

Накануне украинские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь нанесли удар по колонне, доставлявшей гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области. В тот же день в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что погибла жительница села Широкое в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела, совершенного ВСУ.

При этом, на фоне продолжающихся обстрелов со сторону ВСУ Запорожская область продолжает преображаться. Так, 3 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что в регионе запустят программу развития туризма, если он войдет в состав России.

25 июля член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов анонсировал предварительное время проведения референдума о вхождении региона в состав России на первую половину сентября текущего года. Стремоусов при этом отметил, что области могли бы провести свои референдумы в один день.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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