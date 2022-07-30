Жительница села Широкое в Запорожской области погибла в результате артиллерийского обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 30 июля говорится в сообщении Telegram-канала военно-гражданской администрации Энергодара.

Обстрел произошел 29 июля. Огонь велся по населенному пункту Широкое Васильевского района.

«В результате обстрела была убита женщина 1946 г. р, также повреждена жилая инфраструктура населенного пункта. Данный факт в очередной раз подтверждает, что целью киевского режима является уничтожение мирного населения», — отметили местные власти.

Накануне сообщалось, что за 163 дня эскалации агрессии со стороны вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибло 269 мирных жителей, в том числе 16 детей. За это же время зафиксировано 6842 факта ведения огня со стороны украинских боевиков, из них с применением тяжелого вооружения — 6511.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

До этого, 12 апреля, он назвал происходящее на Украине трагедией, но никакого выбора у России не было.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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