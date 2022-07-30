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Женщина погибла при обстреле ВСУ села Запорожской области

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Жительница села Широкое в Запорожской области погибла в результате артиллерийского обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 30 июля говорится в сообщении Telegram-канала военно-гражданской администрации Энергодара.

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Обстрел произошел 29 июля. Огонь велся по населенному пункту Широкое Васильевского района.

«В результате обстрела была убита женщина 1946 г. р, также повреждена жилая инфраструктура населенного пункта. Данный факт в очередной раз подтверждает, что целью киевского режима является уничтожение мирного населения», — отметили местные власти.

Накануне сообщалось, что за 163 дня эскалации агрессии со стороны вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибло 269 мирных жителей, в том числе 16 детей. За это же время зафиксировано 6842 факта ведения огня со стороны украинских боевиков, из них с применением тяжелого вооружения — 6511.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

До этого, 12 апреля, он назвал происходящее на Украине трагедией, но никакого выбора у России не было.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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