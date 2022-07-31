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ВСУ обстреляли промзону Энергодара рядом со складом гумпомощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промзону Энергодара Запорожской области, снаряды упали рядом со складами гуманитарной помощи. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации города.

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«Ранним утром артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли территорию промзоны на окраине Энергодара. В результате очередного акта агрессии повреждения получило ограждение и складское помещение. Важно отметить, что в непосредственной близости от места разрыва боеприпаса расположены склады хранения гуманитарной помощи для жителей города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 30 июля, украинские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на субботу, 30 июля, нанесли удар по колонне, доставлявшей гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области. Отмечалось, что в результате атаки уничтожены авто с гумпомощью, повреждены три жилых дома и еще несколько зданий. Пострадавших нет.

20 июля беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Повреждений АЭС удалось избежать, однако в результате атак с украинской стороны были ранены 11 сотрудников АЭС.

На следующий день группировка сил российских войск противовоздушной обороны (ПВО) была усилена в Энергодаре. А заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, в свою очередь, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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