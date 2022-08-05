В одном из крупнейших ТЦ Америки произошла стрельба

Власти США реагируют на сообщения об активном стрелке в торговом центре Mall of America в городе Блумингтон, штат Миннесота. Об этом 4 августа сообщает Telegram-канал RawsAlerts.

Очевидцы сообщают о звуках выстрелов. В Сети появились видео с места, на которых видно, как посетители в панике выбегают из ТЦ.

На данный момент магазин оцеплен. О пострадавших не сообщается.

Торговый центр, расположенный в Миннесоте в пригороде Миннеаполиса, был открыт в 1992 году и является одним из крупнейших ТЦ мира.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что двое раненых в результате стрельбы в общественном парке Пек в Лос-Анджелесе скончались в больнице.

По данным The New York Times, еще пять пострадавших человек находятся в медицинском учреждении. Все они в возрасте от 23 до 54 лет.

По неподтвержденной информации, стреляли 10 человек. Свидетели отмечают, что слышали более 20 выстрелов в толпу.

В конце июня палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице. Впоследствии она выступила перед членами палаты представителей США и рассказала о том, что для того, чтобы сохранить себе жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой. В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.