Два человека скончались в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса

Двое раненых в результате стрельбы в общественном парке Пек в Лос-Анджелесе скончались в больнице. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает The New York Times.

Отмечается, что еще пять пострадавших человек находятся в медицинском учреждении. Все они в возрасте от 23 до 54 лет.

По данным департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса, четверо мужчин и трое женщин были госпитализированы в результате инцидента.

К настоящему времени у полиции нет подозреваемых, расследование и поиски продолжаются. Уточняется, что официально неизвестно, действовал ли преступник один или их было несколько.

Стрельба произошла ранее в этот день на автомобильной выставке в парке Пек в Лос-Анджелесе. По неподтвержденной информации, стреляли 10 человек. Свидетели отмечают, что слышали более 20 выстрелов в толпу.

В конце июня палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице. Впоследствии она выступила перед членами палаты представителей США и рассказала о том, что для того, чтобы сохранить себе жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой. В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.