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Минимум семеро ранены при стрельбе в парке в Лос-Анджелесе

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Фото: Unsplash/Scott Rodgerson
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В Лос-Анджелесе в парке Пек произошла стрельба. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает Intel Point ALERT в Twitter.

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Отмечается, что минимум семь человек получили ранения на автомобильной выставке. Из них двое находятся в критическом состоянии.

По неподтвержденной информации, стреляли 10 человек.

Свидетели отмечают, что слышали более 20 выстрелов в толпу.

На место происшествия следует полиция.

О причинах перестрелки не сообщается. Пока никто не задержан.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в парке пещер города Макокета на востоке американского штата Айова были обнаружены тела трех человек.

Инцидент произошел в детском палаточном лагере. После обнаружения погибших посетителей эвакуировали, а позже был найден и сам стрелявший.

До этого, 18 июля, вице-президент США Камала Харрис рассказала, что оружия в стране больше, чем самих американцев. По ее словам, за последние 20 лет оно «утроилось».

По имеющейся информации, в период со 2 по 5 июля во время празднования Дня независимости на территории США было зафиксировано 414 инцидентов со стрельбой.

24 июня палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице. Впоследствии она выступила перед членами палаты представителей США и рассказала о том, что для того, чтобы сохранить себе жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой. В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

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