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В России предложили ужесточить практическую часть обучения в автошколах

В России предложили расширить обязательный минимум практических занятий в автошколах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России стоит расширить обязательный минимум практических занятий в автошколах, считают эксперты АНО «Институт исследования проблем современной политики». Об этом говорится в письме главы института Антона Орлова, направленном на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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В документе приводится статистика ГИБДД за 2021 год, согласно которой в 133,3 тыс. аварий (речь идет о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие) в общей сложности погибли 14 874 человека, еще 167 856 были травмированы.

Отмечается, что по оценке экспертов, более 80% всех ДТП происходит именно по вине водителей, которые не смогли своевременно просчитать и спрогнозировать дорожную ситуацию, поэтому ключевым моментом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является подготовка водителей.

По мнению Орлова, практический курс в автошколах имеет большое количество изъянов. Так, одной из главных проблем обучения является нацеленность автошкол на результат в виде успешной сдачи экзамена в ГИБДД, а не на приобретение навыков управления транспортным средством в различных дорожных условиях. Поэтому, выезжая на дорогу, выпускники автошкол не чувствуют себя уверенно, так как с реальными жизненными ситуациями в процессе обучения сталкивались весьма ограниченно.

«Прошу Вас рассмотреть возможность расширения обязательного минимума практических занятий в автошколах: включение в него отработки навыков скоростного вождения на автомагистралях, управления в темное время суток на неосвещенных дорогах, в неблагоприятных погодных условиях, а также элементов контраварийного вождения», — говорится в тексте письма.

По мнению авторов инициативы, такое изменение будет способствовать безопасности на дорогах и снижению смертности россиян в ДТП.

7 июля начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил, что представители ГИБДД работают над разработкой нового подхода к обучению теории водителей. Он также отметил, что для улучшения практических знаний в российских автошколах необходимо больше квалифицированных инструкторов, которые не будут экономить учебное время для закрепления практических навыков вождения.

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