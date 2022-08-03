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Посол РФ назвал шантажом новые антироссийские санкции США

Посол РФ Антонов: США используют санкции в качестве шантажа для вытеснения России с мирового рынка
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Фото: Global Look Press/Russian Embassy in the USA
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Очередные антироссийские санкции Вашингтона являются банальным шантажом для вытеснения России с мирового рынка. Об этом 3 августа заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Раскрученная Вашингтоном санкционная машина продолжает штамповать ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — приводятся его слова в Telegram-канале посольства.

Антонов сделал при этом вывод, что американская сторона не может уже «придумать что-либо новенькое», поскольку многие санкции повторяются.

Посол отметил также, что, несмотря на заверения минфина США о выведении металлопродукции и удобрений российского производства из-под рестрикций, банки, страховщики и транспортно-логистические фирмы отказываются от работы с отечественными предприятиями.

Он подчеркнул, что такое «усердие» Вашингтона дополнительно расшатывает глобальные рынки, которые уже страдают от нарушений цепочек поставок. Посол предрек наибольший ущерб от сложившейся ситуации развивающимся странам.

Антонов добавил, что изолировать Россию при всех стараниях не получится, потому что российская сторона зарекомендовала себя в качестве «ответственного, надежного поставщика, заинтересованного в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с зарубежными партнерами».

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении визовых ограничений в отношении 893 официальных лиц России, в том числе членов Совета Федерации и военных. Аналогичные санкции введены в отношении 31 иностранца, которые поддержали присоединение Крыма к России.

Также Вашингтон расширил черный список, добавив в него 13 россиян и 36 организаций из РФ.

До этого, 28 и 29 июля, США уже расширяли антироссийские санкционные списки. Так, сначала в черный список попали двое россиян и четыре организации из РФ, на следующий день еще 13 россиян и 36 организаций из РФ.

Российская сторона в ответ на действия США 6 июня внесла 61 гражданина Соединенных Штатов в свой стоп-лист, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепартамента.

Санкции стран Запада усилились после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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