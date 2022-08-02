В Китае пообещали не применять ядерное оружие первыми

Пекин обязуется не использовать ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах. Об этом во вторник, 2 августа, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал он в рамках конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Также глава китайской делегации подчеркнул, что США, в свою очередь, должны полностью отказаться от размещения ядерного арсенала на территории Европы и в других регионах.

Кроме того, глава департамента МИД прокомментировал ситуацию с выполнением условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Ирана и США. По его словам, для успешного урегулирования вопроса Вашингтон должен сменить тактику санкционных угроз, а Тегерану следует внести коррективы в ядерную программу в соответствии с СВПД

Обзорная конференция ДНЯО проходит каждые пять лет, нынешнее мероприятие было перенесено на два года в связи с пандемией коронавируса. Конференция продлится до 26 августа. Делегаты от разных стран проверят, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметят дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также призвал мировое сообщество рассмотреть возможность отказа от ядерного оружия. Он добавил, что ДНЯО является основой для дискуссии, которую должны разделять все страны — участницы соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.