Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал мировое сообщество предпринять меры для отказа от ядерного оружия. Об этом он заявил 1 августа в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Каким бы сложным ни был путь, шаг за шагом мы должны принять любые реалистичные меры на пути к миру, свободному от ядерного оружия. Точкой отсчета в этом деле является ДНЯО. Пришло время для всех сторон присоединиться к усилиям в рамках этой общей задачи для достижения значимых результатов обзорной конференции», — сказал Кисида.

Он отметил, что ДНЯО является основой для дискуссии, которую должны разделять все страны — участницы соглашения.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.