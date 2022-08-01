Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Испании назвал незаконным объявление независимости Косова
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена
Мир
Визит Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в аэропорту
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
ВСУ заминировали мосты через реку Волчья в Днепропетровской области
Мир
США передадут Украине новый пакет военной помощи на $550 млн
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Общество
В Москву вернется жара до 33 градусов
Мир
Повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат

Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира

0
Фото: REUTERS/Rodrigo Reyes Marin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал мировое сообщество предпринять меры для отказа от ядерного оружия. Об этом он заявил 1 августа в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Атом и речь: ФРГ не планирует вывоз ядерного оружия в Восточную Европу
Что это значит в контексте безопасности на всей территории Старого Света

«Каким бы сложным ни был путь, шаг за шагом мы должны принять любые реалистичные меры на пути к миру, свободному от ядерного оружия. Точкой отсчета в этом деле является ДНЯО. Пришло время для всех сторон присоединиться к усилиям в рамках этой общей задачи для достижения значимых результатов обзорной конференции», — сказал Кисида.

Он отметил, что ДНЯО является основой для дискуссии, которую должны разделять все страны — участницы соглашения.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022