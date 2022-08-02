Бывший сотрудник Пентагона объяснил отсутствие Тайваня в маршруте Пелоси

Вашингтон попытался уважить Пекин, не упомянув Тайвань в официальном маршруте спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом 2 августа в беседе с «Известиями» заявил бывший директор по Китаю, Тайваню и Монголии в администрации министра обороны США Дрю Томпсон.

«Это уступка озабоченности Пекина, но далеко не капитуляция. Заинтересованность Китая в том, чтобы исключить Тайвань из официальной повестки дня и из списка суверенных государств, была таким образом уважена», — сказал он «Известиям».

В рамках азиатского турне Пелоси были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

2 августа борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и США. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

1 августа госсекретарь администрации США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань. По его словам, Пелоси имеет право самостоятельно принимать решение относительно посещения острова, поскольку конгресс США является независимой структурой.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.