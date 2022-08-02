Пекин обвинил США в намерении бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем

США пытаются бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем и намеренно пытаются создать инцидент в Тайваньском проливе. Об этом 2 августа заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И на фоне ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику «одного Китая» и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — сказал он журналистам во время своей рабочей поездки по странам Средней Азии.

По словам министра, некоторые американские политики преследуют свои личные интересы и «открыто играют с огнем в тайваньском вопросе».

В этот же день МИД Китая заявил, что Пекин лишит Вашингтон малейших шансов на независимость Тайваня.

Накануне информационный портал ETtoday сообщил, что Пелоси посетит Тайвань 2 августа и встретится с руководителем администрации острова Цай Инвэнь на следующий день.

До этого, 19 июля, о возможном визите спикера на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

В МИД КНР, в свою очередь, заявили, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. В ведомстве подобную поездку расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

1 августа постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что визит спикера на Тайвань подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Цзюнь подчеркнул, что остров является неотъемлемой частью Китая. Он добавил, что вопрос территориальной целостности страны представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Пекин не создавать напряженность из-за возможного визита Пелоси на остров. Он указал на то, что она имеет право самостоятельно принимать решение относительно его посещения, поскольку конгресс США является независимой структурой.

30 июля заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев выразил мнение, что отношения США и Китая значительно обострятся в случае визита Пелоси. Он добавил, что не исключает какие-то демонстративные акты со стороны той или иной страны. По его словам, в частности, Китай может совершить запуск ракет.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.