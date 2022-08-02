Песков ответил, удается ли Путину купаться в Сочи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 2 августа, на брифинге прокомментировал запланированный визит президента России Владимира Путина в Сочи в конце недели.

Песков отметил, что график у главы государства напряженный. На вопрос журналистов, удается ли российскому лидеру купаться, пресс-секретарь президента РФ ответил, что «это зависит от рабочего графика: иногда удается, иногда нет».

«График, конечно, напряженный, много бесед помимо переговоров, рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве в течение дня», — сказал Песков.

5 августа на встрече в Сочи Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят украинский кризис. Песков заявил, что будут подняты также вопросы, связанные с Сирией, вывозом зерна из портов Украины, и другие.

«Переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия. Это и экономика, обсуждение региональных проблем. Это и Сирия, это и Украина. Хорошая возможность сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов», — заверил официальный представитель Кремля.

19 июля Путин и Эрдоган встретились в Тегеране, где состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения».

Президент России 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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