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Песков подтвердил приверженность Москвы ядерной сделке с Ираном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Работа по восстановлению соглашения по ядерной программе Ирана продолжается, на повестке дня есть несколько вопросов, Москва хотела бы скорейшего возобновления действия документа. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, передавали ли предложения США по ядерному соглашению российской стороне, Песков отметил, что работа по условиям сделки продолжается.

«Есть новые реалии, связанные с недружественными шагами против РФ, которые косвенно проецируются на условия возможной сделки», — отметил он.

1 августа президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон совместно с союзниками подготовил план по полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие.

В тот же день в Иране запустили несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана. Этот метод является современным способом обогащения урана изотопом для ядерной энергетики и ядерного оружия.

26 июля министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что силы страны могут нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы. 13 июля в аналогичном ключе выступил американский президент, отметивший, что США готовы применить силу, чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию.

14 мая страны G7 договорились о всесторонней совместной работе для недопущения появления у Ирана ядерного оружия. В совместном заявлении министров иностранных дел было сказано, что наилучшим ограничением ядерной программы является дипломатическое решение.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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