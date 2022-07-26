В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы
Израиль может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы. Об этом 26 июля заявил министр обороны государства Бени Ганц.
«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — сказал Ганц в эфире 13 канала.
14 июля об угрозах в адрес Ирана заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он пообещал нанести удар от лица «всего свободного мира». По его словам, это единственный способ остановить иранскую ядерную программу.
Накануне в аналогичном ключе выступил американский президент Джо Байден. Он заявил, что США готовы применить силу, чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию. Байден также назвал гигантской ошибкой решение предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
14 мая страны G7 договорились о всесторонней совместной работе для недопущения появления у Ирана ядерного оружия. В совместном заявлении министров иностранных дел было сказано, что наилучшим ограничением ядерной программы является дипломатическое решение.
СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.