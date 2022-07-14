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Премьер Израиля завил о готовности «свободного мира» применить силу против Ирана

Премьер Израиля Лапид завил о готовности «свободного мира» применить силу против Ирана
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид 14 июля заявил, что страны «свободного мира» готовы применить силу для того, чтобы остановить иранскую ядерную программу.

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«Дипломатия не остановит их. Единственное, что может остановить Иран, — это осознание, что свободный мир готов применить силу, если они продолжат развивать свою ядерную программу. Свободный мир готов применить силу. Единственная возможность остановить их — продемонстрировать внятную военную угрозу», — заявил политик в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Накануне, 13 июля, Байден заявил, что США готовы применить силу, чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию. Байден также назвал «гигантской ошибкой» решение предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Американский президент 13 июля прибыл в израильский аэропорт имени Бен Гуриона в ходе своего ближневосточного турне. С 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками. В материале для китайского издания Global Times профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг отмечает, что поездка может показаться довольно значимой, потому как Байден постарается продемонстрировать политический вес США в регионе, но достижение поставленной цели будет затруднено из-за кризиса вокруг Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ближневосточное турне американского лидера, заявил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+. Он также сообщил, что российские власти надеются, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, так как в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

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