В Иране запустили несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана. Этот метод является современным способом обогащения урана изотопом для ядерной энергетики и ядерного оружия. Соответствующее распоряжении было отдано организацией атомной энергии страны (ОАЭИ), заявил 1 августа ее официальный представитель Бехруз Камальванди.

«Сегодня было отдано распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг», — сказал он в эфире государственного телевидения Ирана, отметив, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об этом решении.

26 июля министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что сил страны могут нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы.

13 июля в аналогичном ключе выступил американский президент Джо Байден. Он заявил, что США готовы применить силу, чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию

26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие. Она отметила, что со времен отказа от участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) при экс-президенте Дональде Трампе Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Еще в сентябре прошлого года ученые из Института науки и международной безопасности (ISIS) отмечали, что Ирану может хватить одного месяца для того, чтобы произвести обогащенный уран для одной единицы ядерного оружия.