Митинги против визита Пелоси начались на Тайване

На Тайване проходят митинги против визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Акции начались 2 августа, в день возможного прибытия политика.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами в поддержку единства Китая.

«Китай един», «США, не трогай Тайвань», — такие надписи нанесены на плакаты.

Также протестующие скандируют, что Китай не является врагом Тайваня.

Ранее, 2 августа, в аэропорт Тайбэя «Таоюань» пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита Пелоси на Тайвань. Информация проверяется силовиками.

Ранее в этот день стало известно, что постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Пекином и Вашингтоном.

Остров является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит», напомнил он.

31 июля Пелоси прибыла в Сингапур. В официально озвученном маршруте азиатского турне Пелоси Тайвань не упоминается. Однако, по данным источников американских СМИ, она все же может прибыть на остров 2 августа.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.