Жилые территории Северодонецка, обстреливаемые украинскими военными, стали похожи на руины. Кадры разрушенного города в Луганской Народной Республике (ЛНР) были сняты с коптера.

Большинство многоэтажных жилых домов пострадали настолько, что местные жители сейчас вынуждены обитать в подвалах в страхе, что здания попросту обрушатся.

В таких убежищах, боясь оказаться под обломками частично разрушенных домов, люди укрываются уже на протяжении почти пяти месяцев.

Ранее, 2 августа, жительница Северодонецка рассказала корреспонденту «Известий», что в подвале им с мужем приходилось жить на сухпайках, поскольку выйти на улицу было невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.

В настоящее время местные жители восстанавливают город. Сейчас начали работу комиссии, определяющие масштаб работ для восстановления инфраструктуры Северодонецка. Люди надеются, что, несмотря на масштабные разрушения, город удастся восстановить.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что саперы разминировали Северодонецк более чем на 50%. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в первую очередь были разминированы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Как рассказала 23 июля местная жительница Ирина Запорожец корреспонденту телеканала «Известия», украинские военные в Северодонецке сжигали дома мирных жителей. Еще один житель города поделился, что военные ВСУ ставили технику рядом с жилыми домами и размещали огневые точки в домах местного населения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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