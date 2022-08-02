Жительница Северодонецка рассказала о помощи российского солдата

Жительница Северодонецка рассказала корреспонденту «Известий», как пряталась с мужем в подвале во время обстрелов города.

«Я родилась в этом городе. У меня отец строил комбинат, мама строила дома. Здесь родились у меня дети, здесь я родилась», — рассказала женщина.

По ее словам, им с мужем приходилось жить на сухпайках, так как выйти на улицу было невозможно.

Женщина поблагодарила российского танкиста из Перми, который приносил им воду и тушенку.

«Благодаря этому солдату мы спаслись», — резюмировала местная жительница.

Ранее, 1 августа, местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову, что в Северодонецке начали работу комиссии, определяющие масштаб работ для восстановления инфраструктуры города. Как отметил местный житель Роман, в Северодонецке уже успели наладить связь и разобрать разбитые машины.

28 июля сообщалось, что саперы разминировали Северодонецк более чем на 50%. По словам главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, в первую очередь были разминированы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

До этого, 23 июля, местная жительница Ирина Запорожец рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, как украинские военные в Северодонецке сжигали дома мирных жителей. Из-за постоянных атак перекрытия между этажами обрушились, здания стали похожи на руины. Другие жители сказали, что военные Вооруженных сил Украины ставили технику рядом с жилыми домами и размещали огневые точки в домах местного населения.

Между тем жительница Северодонецка 6 июля сообщила, что военные ВСУ при уходе с завода «Азот» пытались устроить поджог. Женщина уточнила, что попытка украинских военных не увенчалась успехом. Кроме того, она рассказала, что покинуть город военные ВСУ пытались на машинах местных жителей и, угрожая, требовали показать, где находятся автомобили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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