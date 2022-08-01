В Северодонецке начали работу комиссии, определяющие масштаб работ для восстановления инфраструктуры города. Об этом в понедельник, 1 августа, корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову рассказали местные жители, вернувшиеся в город.

Как отметил местный житель Роман, в Северодонецке уже успели наладить связь и разобрать разбитые машины.

Несмотря на то что много домов пострадало, мужчина выразил надежду на то, что всё восстановят.

«Когда город бомбили, еще тут России не было, а уже все кричали: «Это ж Россия бомбит». А как она могла бомбить, если ее тут не было? Это специально для устрашения народа всё делалось», — сказал он.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что саперы разминировали Северодонецк более чем на 50%. По словам главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, в первую очередь были разминированы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

До этого, 23 июля, местная жительница Ирина Запорожец рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, как украинские военные в Северодонецке сжигали дома мирных жителей. Из-за постоянных атак перекрытия между этажами обрушились, здания стали похожи на руины. Другие жители сказали, что военные Вооруженных сил Украины ставили технику рядом с жилыми домами и размещали огневые точки в домах местного населения.

Между тем жительница Северодонецка 6 июля сообщила, что военные ВСУ при уходе с завода «Азот» пытались устроить поджог. Женщина уточнила, что попытка украинских военных не увенчалась успехом. Кроме того, она рассказала, что покинуть город военные ВСУ пытались на машинах местных жителей и, угрожая, требовали показать, где находятся автомобили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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