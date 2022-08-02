В США предложили Байдену «элегантную отставку» ради будущего страны

Президент США Джо Байден не осуществил своих предвыборных обещаний и поставил страну в тяжелое положение. Об этом написал бывший глава городского совета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн в статье для New York Post.

«По мере того, как мы приближаемся к середине первого срока президента Байдена, становится ясно, что пришло время для него занять свое место в истории в качестве президента переходного периода и уйти в отставку элегантно. Для своей партии и своей страны президент Байден должен уйти в отставку до промежуточных сроков и дать вице-президенту Камале Харрис шанс возглавить выборы», — говорится в статье.

Автор отметил, что рейтинги одобрения Байдена рекордно низкие даже внутри его собственной партии демократов. Почти две трети демократов (64%) предпочли бы, чтобы он не баллотировался на переизбрание в 2024 году.

Уточняется, существуют беспокойства по поводу физического здоровья и когнитивной пригодности президента. Стайн добавил, что Байден к тому же на протяжении всего своего пребывания в должности доказал, что он не может эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом.

В прошлом году, добавил демократ, Байден сосредоточивался исключительно на продвижении законопроекта о преобразованиях, часто игнорируя при этом более крупные политические силы, участвующие в росте инфляции, росте преступности, кризисе на южной границе.

Ранее, 29 июля, социологическая служба Gallup опубликовала опрос, согласно которому следует, что рейтинг президента США Джо Байдена впервые упал ниже 40%. Как отметила служба, «ни один президент, избранный на свой первый срок, не имел более низкого среднего показателя в VI квартале».

Уточнялось, что после распространения коронавируса в стране, вывода американских военных из Афганистана, а также экономических проблем процент одобрения хозяина Белого дома отмечался снижением, отмечается в материале.

В этот же день политолог-американист Малек Дудаков отметил, что ни один американский президент никогда добровольно не слагал с себя полномочия, кроме 37-го президента. Единственное условие, при котором Байден совершил бы подобный шаг, основывается на его когнитивных проблемах.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «ясно дал понять», что намерен баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году.

До этого, 10 июля, обозреватель The New York Times Питер Бейкер выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года.