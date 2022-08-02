Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Общество
В Москву вернется жара до 33 градусов
Мир
Орбан указал на отсутствие влияния Брюсселя на решения Будапешта

В США предложили Байдену «элегантную отставку» ради будущего страны

Демократ Стайн предложил Байдену «элегантную отставку» ради будущего страны
0
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден не осуществил своих предвыборных обещаний и поставил страну в тяжелое положение. Об этом написал бывший глава городского совета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн в статье для New York Post.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

«По мере того, как мы приближаемся к середине первого срока президента Байдена, становится ясно, что пришло время для него занять свое место в истории в качестве президента переходного периода и уйти в отставку элегантно. Для своей партии и своей страны президент Байден должен уйти в отставку до промежуточных сроков и дать вице-президенту Камале Харрис шанс возглавить выборы», — говорится в статье.

Автор отметил, что рейтинги одобрения Байдена рекордно низкие даже внутри его собственной партии демократов. Почти две трети демократов (64%) предпочли бы, чтобы он не баллотировался на переизбрание в 2024 году.

Уточняется, существуют беспокойства по поводу физического здоровья и когнитивной пригодности президента. Стайн добавил, что Байден к тому же на протяжении всего своего пребывания в должности доказал, что он не может эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом.

В прошлом году, добавил демократ, Байден сосредоточивался исключительно на продвижении законопроекта о преобразованиях, часто игнорируя при этом более крупные политические силы, участвующие в росте инфляции, росте преступности, кризисе на южной границе.

Ранее, 29 июля, социологическая служба Gallup опубликовала опрос, согласно которому следует, что рейтинг президента США Джо Байдена впервые упал ниже 40%. Как отметила служба, «ни один президент, избранный на свой первый срок, не имел более низкого среднего показателя в VI квартале».

Уточнялось, что после распространения коронавируса в стране, вывода американских военных из Афганистана, а также экономических проблем процент одобрения хозяина Белого дома отмечался снижением, отмечается в материале.

В этот же день политолог-американист Малек Дудаков отметил, что ни один американский президент никогда добровольно не слагал с себя полномочия, кроме 37-го президента. Единственное условие, при котором Байден совершил бы подобный шаг, основывается на его когнитивных проблемах.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «ясно дал понять», что намерен баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году.

До этого, 10 июля, обозреватель The New York Times Питер Бейкер выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022