Политолог назвал единственное условие отставки Байдена

Вопрос о том, насколько реалистичен сценарий добровольного ухода президента США Джо Байдена в отставку до окончания своего срока, непростой, так как американская политическая культура и история против этого. Такое мнение высказал в пятницу, 29 июля, политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, есть единственное условие, при котором возможна отставка нынешнего лидера Соединенных Штатов.

«Ни один американский президент никогда добровольно не слагал с себя полномочия. Одно единственное исключение было в 72-м году — это (37-й президент США Ричард. — Ред.) Никсон, но, по факту, его вынудили уйти в отставку под угрозой реального импичмента. Поэтому, если Байден все-таки согласится на такой шаг, он создаст очень серьезный прецедент для американской политики», — сказал Дудаков в разговоре с Lenta.Ru.

При этом политолог отметил, что у действующего президента есть когнитивные проблемы, и многие в партии рассуждают о том, что могут отправить его в отставку.

Если это произойдет, пост Байдена займет нынешний вице-президент Камала Харрис, чьи рейтинги еще ниже.

«Я допускаю сценарий, при котором Байдена действительно заставят уйти в отставку — если у него совсем все плохо станет с головой. Но, если такого не случится, я, честно говоря, думаю, что он спокойно досидит до конца весь свой президентский срок, но вряд ли пойдет баллотироваться на второй», — сказал эксперт.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «ясно дал понять», что намерен баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году.

Недавний опрос, проведенный New York Times / Siena College, показал, что 64% демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался, а треть называет его возраст главной причиной, по которой они хотят другого кандидата на пост президента. Еще 32% демократов назвали производительность труда Байдена главным фактором сомнений, за ними следовали 12%, которые сказали, что хотят кого-то нового в Белом доме, и только 10% высказались за более прогрессивного кандидата, приводит данные портал Spectrum News NY1.

Опрос 26 июля в Нью-Гэмпшире показал, что 59% избирателей-демократов не хотят, чтобы Байден снова баллотировался. В июне об этом заявляли 54% опрошенных, добавила Daily Mail.

По некоторым данным, Байден может объявить о своей кандидатуре на выборы 2024 года уже в сентябре.

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, добавили аналитики.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер 10 июля выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.