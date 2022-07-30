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Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Рейтинг президента США Джо Байдена впервые упал ниже 40%. Данные соцопроса опубликовала социологическая служба Gallup 29 июля.

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«Опрос показал, что 59% американцев не одобряют работу Байдена, и это является самым высоким показателем для него на сегодняшний день», — отмечается в публикации.

Довольны работой Байдена среди опрошенных с 5 по 26 июля лишь 38%, и еще 3% воздержались от ответа. Однако, как отмечает служба, «ни один президент, избранный на свой первый срок, не имел более низкого среднего показателя в VI квартале».

На сегодняшний день это самый низкий рейтинг Байдена с инаугурации. В прошлом году рейтинг нынешнего президента США упал ниже 50%. После распространения коронавируса в стране, вывода американских военных из Афганистана, а также экономических проблем процент одобрения хозяина Белого дома отмечался снижением, отмечается в материале.

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, сообщили аналитики.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

14 июня администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года.

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