Минторг Британии ослабил санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли

Министерство внешней торговли Великобритании приняло решение смягчить санкции в отношении России в сфере страхования авиационной отрасли. Об этом говорится в распространенном 1 августа заявлении правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что была пересмотрена генеральная лицензия.

«Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении подпунктов, указанных в пункте 1 (а), с учетом более широких ограничений и условий лицензии», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ослабление санкций касается лишь определенных авиационных товаров и технологий. Так, послабления не будут распространяться на военные товары и технологии.

Ранее, 21 июля, был отменен запрет на поставки России ряда товаров, технологий и услуг для авиационной отрасли. В совете Евросоюза пояснили, что это связано с международными стандартами авиабезопасности ICAO (Международной организации гражданской авиации).

До этого, 15 июля, главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной торговой организации заявили, что антироссийские санкции следует ослабить для разрешения продовольственного кризиса.

Между тем посол в США Анатолий Антонов 28 июня отметил, что санкции до предела обостряют глобальные кризисные экономические явления. По словам дипломата, последствия ограничительных мер стран Запада для мировой экономики проявились в снижении деловой активности, разрушении транспортно-логистических цепочек, замедлении инвестиционных потоков, проблемах на рынках труда, а также в падении реальных доходов бизнеса и населения.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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