Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Испании назвал незаконным объявление независимости Косова
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена
Мир
Визит Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в аэропорту
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
ВСУ заминировали мосты через реку Волчья в Днепропетровской области
Мир
США передадут Украине новый пакет военной помощи на $550 млн
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Общество
В Москву вернется жара до 33 градусов
Мир
Повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат
Сюжет:

Минторг Британии ослабил санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство внешней торговли Великобритании приняло решение смягчить санкции в отношении России в сфере страхования авиационной отрасли. Об этом говорится в распространенном 1 августа заявлении правительства Соединенного Королевства.

Кабель преткновения: на рынке связи ждут перебоев с поставками оптоволокна
Поможет ли импортозамещение избежать заморозки строительства сотовых и фиксированных сетей связи

Отмечается, что была пересмотрена генеральная лицензия.

«Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении подпунктов, указанных в пункте 1 (а), с учетом более широких ограничений и условий лицензии», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ослабление санкций касается лишь определенных авиационных товаров и технологий. Так, послабления не будут распространяться на военные товары и технологии.

Ранее, 21 июля, был отменен запрет на поставки России ряда товаров, технологий и услуг для авиационной отрасли. В совете Евросоюза пояснили, что это связано с международными стандартами авиабезопасности ICAO (Международной организации гражданской авиации).

До этого, 15 июля, главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной торговой организации заявили, что антироссийские санкции следует ослабить для разрешения продовольственного кризиса.

Между тем посол в США Анатолий Антонов 28 июня отметил, что санкции до предела обостряют глобальные кризисные экономические явления. По словам дипломата, последствия ограничительных мер стран Запада для мировой экономики проявились в снижении деловой активности, разрушении транспортно-логистических цепочек, замедлении инвестиционных потоков, проблемах на рынках труда, а также в падении реальных доходов бизнеса и населения.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022